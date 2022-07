Andora, rinnovato il cda dell'Azienda Pubblica Multiservizi: Fabrizio De Nicola confermato presidente

Il sindaco Mauro Demichelis ha rinnovato, fino alla data di scadenza del suo mandato, il Consiglio di Amministrazione dell’A.M.A., l’azienda Multiservizi del comune di Andora che gestisce l’approdo turistico, il solarium, la spiaggia libera attrezzata e la Farmacia comunale, parte della segnaletica orizzontale e del verde pubblico. Confermato nel ruolo di presidente l’avvocato Fabrizio De Nicola, così come Emanuel Voltolin Visca in quello di consigliere. Rinnovo anche per Silvia Garassino che il Cda ha eletto alla carica di Amministratore delegato.

“Auguro buon proseguimento di lavoro al rinnovato Consiglio di Amministrazione dell’A.M.A. che gestisce con successo importanti servizi pubblici – ha dichiarato il sindaco Demichelis - Confermando loro piena fiducia, esprimo tutta la mia stima e quella dell’Amministrazione per gli obiettivi raggiunti e quelli programmati. L’A.M.A., ha conti in ordine ed è riuscita ad organizzare, con il suo personale, i servizi del porto turistico Marina Resort a 4 stelle, del solarium e della Sla, nel rispetto e nella tutela del mare, confermando importanti certificazioni internazionali e la Bandiera Blu. Ha anche saputo affrontare il delicato momento pandemico con la realizzazione di un centro vaccinale nella Farmacia comunale. Un CdA che ha dimostrato di saper operare in sintonia con le esigenze dei cittadini e dei turisti”.

Il presidente Fabrizio De Nicola e il Cda hanno rinnovato l’impegno a favore dell’A.M.A: “A nome mio e del Consiglio di Amministrazione desidero ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale tutta per la conferma della fiducia accordata con il rinnovo del mandato – ha dichiarato De Nicola - Le sfide e gli obiettivi sono ancora tanti, la responsabilità sempre altissima, ma il team è determinato a proseguire la strada intrapresa per l'attuazione dei processi di miglioramento e crescita dei servizi e la realizzazione dei progetti già avviati”.