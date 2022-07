Raccolta rifiuti a Savona, dopo l'estate spazio alla copertura dei cestini stradali e la sostituzione di 300 cassonetti

Due gestioni: una che traguardi l'estate e l'altra che arrivi da settembre fino ai primi mesi del 2023.

Nella prima commissione consiliare di Savona questo pomeriggio l'amministratore unico di Ata Gianluca Tapparini ha illustrato le modalità con le quali la società partecipata comunale intende intervenire per gestire la raccolta dei rifiuti e la pulizia della città visto che a causa del ricorso al Tar di Iren e Sat in merito alla gara per la futura raccolta dei rifiuti porta a porta che verrà gestita da una New Co che subentrerà al 49% alla stessa Ata, rischia di allungare le tempistiche.

"Dovremo affrontare quest'estate e dovremo gestire i prossimi mesi dell'anno e forse i primi mesi dell'anno prossimo. I dipendenti attualmente sono 123 e diventeranno 125 nei prossimi giorni stiamo assumendo due persone a tempo determinato per potenziare il controllo gestione ingombranti e abbandoni a tempo determinato - ha detto Tapparini - per il periodo estivo abbiamo assunto due operatori per la pulizia delle spiagge e due autisti per garantire le ferie del periodo estivo".

Il servizio degli eco ausiliari, partito da qualche mese, vede sul territorio presente un addetto che dal primo di luglio, come specificato dall'amministratore unico di Ata, è dedicato a tempo pieno costantemente tutti i giorni per controllare il territorio effettuando prima una funzione di prevenzione "educando" i cittadini e poi di accertamento delle violazioni ai divieti di materia di gestione dei rifiuti stabiliti nei regolamenti adottati dall'amministrazione comunale.

Sono stati creati 7 nuovi poli per permettere il corretto conferimento dei rifiuti ed è stato implementato lo spazzamento meccanizzato con tre spazzatrici per il periodo estivo. Inoltre sarà aumentato il servizio del lavaggio stradale e dei marciapiedi suddividendo la città in cinque zone.

"Stiamo valutando alcune posizioni per poter inserire un capocantiere che faccia da coordinatore operativo delle attività sul territorio, potendo presidiare e garantire che tutto quello che viene illustrato venga svolto nel migliore dei modi" ha specificato Gianluca Tapparini.

Dopo settembre invece verranno mantenuti i servizi dello spazzamento meccanizzato e i lavaggi stradali oltre all'incremento dell'orario dell'attività degli eco ausiliari. Verranno inoltre effettuati nuovi interventi come la copertura dei cestini stradali che permetterà di limitare il conferimento dei sacchetti e la dispersione del contenuto degli stessi e la sostituzione straordinaria di 300 cassonetti per 45mila euro di investimento. Spazio poi al lavaggio periodico dei portici e il potenziamento su tutto il territorio della raccolta dei cartoni.

"Si spera di non andare troppo oltre i primi mesi del 2023, con i tempi del ricorso può essere che riusciremo a stare in quel termine e stiamo lavorando con gli organi della procedura per anticipare i tempi in modo da essere pronti, dobbiamo prepararci ad eventuali situazioni alternative su questo ci sarà un lavoro a settembre di revisione del piano, preparare il 2023, quali sono gli investimenti che andranno fatti e il prossimo anno dovremo comprare qualche mezzo ed avviare qualche nuovo servizio" conclude l'amministratore unico di Ata.