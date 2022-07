Si avventura sugli scogli del Malpasso ma scivola: bagnante recuperato con l'autoscala dai vigili del fuoco (FOTO)

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno sulla via Aurelia tra Varigotti e Noli, nella suggestiva zona Malpasso.

Secondo quanto riferito, un uomo, probabilmente attratto dalla limpidezza del mare della zona e dalla particolarità del luogo, avventurandosi sugli scogli al di sotto della via Aurelia per fare un bagno ha perso l'equilibrio scivolando e finendo per riportare una sospetta frattura a una gamba.

La vittima del fortuito sinistro è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco (giunti sul posto con l'autoscala) dopodichè è stata trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure dai militi della Croce Bianca di Noli.

Sul posto presente anche l'automedica del 118, gli uomini del Soccorso Alpino e la Guardia Costiera.