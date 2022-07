Savona, grande successo di pubblico al Campus per la fisica delle particelle

Nella giornata di venerdì 8 luglio la conferenza del Prof. Salvatore Buontempo, dirigente di ricerca INFN di Napoli e fisico nucleare del CERN, dal titolo “CERN: Fisica delle Particelle Elementari - Scoperte e Nuove Tecnologie” ha registrato una grande affluenza di pubblico. L’evento organizzato da INTENT, BYTEST e l’Associazione Giovani per la Scienza ha presentato nozioni di base sulla Fisica delle particelle e sugli strumenti necessari per sviluppare questi studi.

Il professore ha introdotto spiegando la funzione della ricerca di base per poi illustrare lo stato attuale delle conoscenze sui componenti più piccoli della materia. Ha poi presentato la tecnologia dell’acceleratore di particelle LHC ed i dettagli dell’apparato sperimentale su cui lavora, il CMS (Compact Muon Solenoid). Ha concluso dando una panoramica sulle ricadute tecnologiche nate dalla ricerca sulla fisica delle particelle.

Il pubblico presente in sala, di età variegata, ha interagito con interesse alla conferenza; in particolare i più giovani hanno conosciuto la realtà di cooperazione internazionale che caratterizza il CERN e compreso come sia una realtà dinamica che ha bisogno non soltanto di fisici ma anche di competenze interdisciplinari come ingegneria, informatica, elaborazione dei dati.