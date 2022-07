Parco del Beigua, Gruppo Pd: "La ricerca mineraria per il consigliere Mai è solo in stand by: ambiguità inaccettabile"

“Le dichiarazioni di Mai sulla Miniera nel Parco del Beigua dimostrano che le posizioni della Giunta sulla sua realizzazione o meno sono ambigue. Il consigliere leghista mentre da un lato dice che oggi gli scavi per la ricerca mineraria del titanio non sarebbero state fatte perché le tecniche sono invasive e antieconomiche, dall’altro non nasconde la possibilità di una rivalutazione nel caso in futuro le condizioni cambiassero”, dichiarano i consiglieri del Gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione, dopo le dichiarazioni in aula del consigliere leghista Mai sulla ricerca mineraria nel Parco del Beigua.

“Si tratta di una posizione inaccettabile, da parte nostra il no alla Miniera nel Parco del Beigua non è a tempo, è un no sempre, oggi come domani. Ci auguriamo che la Lega e tutta la maggioranza prenda una decisione definitiva e chiarisca una volta per tutte la sua posizione”, concludono i consiglieri PD.