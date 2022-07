Toti e Cavo dormono in aula: immortalati in consiglio regionale da Sansa

"Oggi per una volta il presidente Toti è presente in consiglio regionale. E per una volta c'è pure l'assessore Ilaria Cavo".

Queste le didascalie presenti in due storie Instagram pubblicate dal consigliere regionale Ferruccio Sansa che ha immortalato il Governatore ligure Giovanni Toti e l'assessore regionale Cavo che dormivano in aula durante il consiglio regionale.

Non ha perso così occasione Dagospia per ironizzare nel suo stile sull'accaduto.

In più di un'occasione il presidente regionale era stato criticato dal consigliere Sansa per la mancata presenza nel parlamentino ligure.