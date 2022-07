Sabato 16 luglio in piazza San Michele ad Albenga si terrà il concerto di beneficenza per l’Ucraina. Si esibiranno Aldo Swing e la Karibe band show allo scopo di raccogliere fondi per i bambini dell’Ucraina rimasti orfani.

Inizio spettacolo ore 21.30. Un appuntamento importante. Il gesto di ognuno può essere importante per aiutare un bambino che, a causa della guerra, ha perso la propria famiglia.