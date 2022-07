Canapa, mais o bamboo? La tua produzione ne va (in) fiera!

GREENLIFE si pone come obbiettivo quello di essere il punto di riferimento nell’universo fiere come proposta moderna del concetto espositivo.

Innanzitutto per il tema che propone, insieme e soprattutto, per il format che avrà.

Gli allestimenti saranno realizzati non con i classici pannelli in compensato ma con pallet in legno naturale, materiale di riciclo, e scenografie floreali reali.

Il tutto sarà impreziosito da showcooking, incontri di business meeting per fare networking tra le aziende espositrici, interviste dedicate e soprattutto, una grande attenzione alla realizzazione degli stand che dovranno essere approvati dalla Direzione organizzativa.

Tutto questo per realizzare uno show, perché le fiere questo sono: un grande spettacolo che nasce da un’idea nella testa di qualcuno, di un visionario che vede già lo show realizzato.

In GREENLIFE ci saranno aree tematiche che abbracceranno il concetto green a 360°, l’area più interessante sarà quella dedicate alle fibre, ai tessuti naturali e alternativi come canapa, fibra di mais o bamboo.

Questi nuovi materiali per il confezionamento tessile sono delle nuove opportunità di indossare qualcosa di assolutamente confortevole e nello stesso tempo di gentile verso la natura e il modo che ci circonda.

Sono fibre sane, che arrivano da colture etiche in equilibrio con il pianeta.

Incredibili impeghi si sono creati spaziando anche nel mondo casa troviamo infatti stoviglie in bamboo o mais come complementi di arredo.

La canapa è un prodotto green, efficace per l’abbigliamento e non solo.

La canapa genera benefici all’ambiente! La coltivazione di canapa non solo non inquina ma aiuta la terra! Rispetto alle piante comuni le piantagioni assorbono un maggiore quantitativo di CO2, fertilizzano e riducono le tossine del terreno.

La canapa risulta più efficiente anche per la tintura dei vestiti perché ha una notevole capacità assorbente delle fibre e i coloranti sono ben tenuti dalla stoffa che ne viene fuori. La canapa è riciclabile e si presta a innumerevoli utilizzi. Gli scarti della pianta possono essere utili per la realizzazione di nuovi prodotti, come ad esempio le bioplastiche, il cemento di canapa e anche la carta.

Se sei un produttore di canapa oppure fai parte della filiera collegata, GREENLIFE è il momento ideale per esporre i tuoi prodotti, soprattutto perché saranno presenti tantissime aziende legate al mondo dell’abitare e sarà l’occasione per far conoscere questo ambito affascinante e sempre ricco di novità.

