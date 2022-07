Imperia, ‘Trilli’ in concerto al mitico Mocambo di Caramagna: viaggio tra le canzoni più significative e conosciute del panorama musicale genovese e ligure

‘I 'Trilli’ approdano domani sera, venerdì 15 luglio, a Imperia per una serata straordinaria del calendario estivo dell’U.s. Caramagna, il sodalizio presieduto da Giovanni Lazzarini.

La formazione genovese, reduce dal successo del libro ‘Il cuore di Genova', torna, dunque, nel capoluogo e si esibirà al mitico ‘Mocambo’ di via Airenti, nell’immediato entroterra di Porto Maurizio, a pochi minuti dal centro cittadino.

“L’ingresso è libero -spiega Lazzarini – ma è gradita, comunque, la prenotazione per assaporare le nostre specialità gastronomiche che stasera, data l’eccezionalità dell’evento saranno a menù fisso, ascoltando i successi in genovese. Ringrazio lo sponsor Coop Liguria per il contributo che ci ha concesso per poter offrire questo spettacolo agli imperiesi e ai turisti”.

I 'Trilli' proporranno il loro storico repertorio, un viaggio musicale tra storie di vita e di musica che parte dai lontani anni Settanta, quando Giuseppe Zullo e Giuseppe Deliperi, in arte Pippo e Pucci diedero vita al duo fino ad arrivare ai giorni nostri con il progetto musicale e culturale preso in mano dall'erede più vicino, Vladimiro Zullo, figlio di Pippo, in arte ‘Vladi’.

Tra le canzoni più significative e conosciute le intramontabili ‘Trilli trilli’, ‘Olidin olidena’, ‘A l’ea unn-a figetta’ e ‘O trillalero’ - e altre come ‘Ma se ghe penso’, ‘Piccon dagghe cianin’, ‘Comme t’ei bella Zena’ e il successo sanremese del 1984 ‘Pomeriggio a Marrakech.’ Divertimento ed emozione si mescolano attraverso il ricordo della vecchia Genova.

La stagione estiva del ‘Mocambo’ prosegue sabato 16 luglio con l’orchestra ‘Le 7 Note’ (Coniglio alla Ligure), sabato 23 luglio con ‘Pino e Mattia’ (brandacujon e polpo tiepido con patate), sabato 30 luglio con musica dal vivo e paella valenciana mista, sabato 6 agosto tornano ‘Rita e gli evergreen’ con menù dal mare ai monti.

L’U.s Caramagna è nata nel 1946 e può vantare, oltre alle serate al mitico ‘Mocambo’ di aver scritto pagine importanti di sport, nel podismo e nel ciclismo.

Per info e prenotazioni tel. 329-4447596 e 328 -6671242.