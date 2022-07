Albisola, la segnalazione di una lettrice: "Indignata per le condizioni indecorose in cui versa il cimitero della Pace"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice relativamente alle condizioni del cimitero della Pace ad Albisola Superiore:

Vi scrivo per far presente la mia indignazione per le condizioni indecorose in cui versa il cimitero della Pace ad Albisola Superiore.

Sono ormai circa 3 anni, soprattutto da dopo la pandemia, che il mantenimento dell'ordine e decoro del luogo è un lontano ricordo. Erbacce ovunque, disordine, sporco, cavi di varia natura che fuoriescono dal terreno. Sembra che nessuno si occupi della manutenzione e pulizia del cimitero.

È da incivili mantenere le tombe, luogo dove riposano i propri cari defunti, in uno stato di abbandono, disprezzo e disinteresse tale.

Spero che facendo luce sullo stato di questo luogo qualcuno possa intervenire e migliorare la situazione.

Allego foto che documentano quanto sopra descritto.