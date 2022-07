Guanto esfoliante di seta: ecco come esfoliare la pelle in profondità

Dopo una bella doccia a fine giornata, possiamo finalmente prenderci cura di noi stessi come più desideriamo: maschera viso, maschera per capelli, esfoliazione e ceretta, vogliamo fare di tutto per sentirci al meglio! Uno dei rituali più praticati nel mondo della bellezza è l'esfoliazione! Che sia il viso o il corpo, questa tecnica permette di detergere in profondità e rendere più luminosa la pelle. Ma cosa serve per esfoliare? Un GUANTO ESFOLIANTE di seta sarebbe la soluzione ideale!



Cos'è l'esfoliazione e a cosa serve?

L'esfoliazione è semplicemente l'atto di rimuovere la pelle morta dal viso e dal corpo!

Le cellule morte impediscono la corretta rigenerazione della pelle e la fanno sembrare opaca. È quindi importante eliminarle, altrimenti, la pelle morta può accumularsi e ostruire i pori e quindi favorire la comparsa di punti neri e persino dell'acne!



Migliora l'aspetto della tua pelle

Esfoliando, stimoliamo la circolazione sanguigna che aiuterà a combattere la comparsa della cellulite ma che permetterà anche la rigenerazione dell'epidermide! Con una bella esfoliazione si

combattono i peli incarniti e si prepara la pelle all'epilazione facendo emergere i peli nascosti sotto la pelle morta. Ma non è tutto! Si può dire addio anche alla pelle a buccia d'arancia.



Pelle liscia e luminosa

Come spiegato in precedenza, la pelle morta influisce sulla luminosità della pelle e la può far diventare opaca. L'esfoliazione ravviverà quindi la tua carnagione lasciando la pelle liscia e morbida!



Esistono diversi tipi di esfoliazione

Oggi esistono diversi tipi di esfolianti. I più conosciuti sono l'esfoliazione con uno scrub oppure l'esfoliazione con un guanto di crine o guanto di seta. In commercio è possibile avere a disposizione molti scrub, spesso composti da elementi aggressivi per la pelle. Generalmente ci sono piccole "perline" in questi scrub che rimuoveranno la pelle morta. Puoi anche trovare scrub a base di zucchero o caffè che però possono essere dannosi per la pelle. Questi scrub, infatti, creeranno micro lesioni sulla superficie della pelle, rendendola più secca e sensibile. Fortunatamente esistono scrub naturali o anche il sapone nero che sono molto efficaci e rispettosi dell'ambiente!



L'esfoliazione con il guanto

Esistono diversi tipi di guanti per l'esfoliazione, realizzati con altrettanti materiali. Tra questi possiamo annoverare quelli in cotone o canapa che essendo molto morbidi sono indicati per pelli molto fragili. Poi ci sono quelli di crine che possono essere di origine animale o vegetale. Sono piuttosto ruvidi e sono ideali per le zone in cui la pelle è più spessa come ginocchia, gambe o gomiti. Sicuramente il guanto più indicato per praticare l'esfolazione senza correre nessun rischio per la pelle è quello di seta.



I vantaggi del guanto di seta

Il guanto di seta esfoliante racchiude in se tutti i vantaggi degli altri guanti! Oltre ad essere esteticamente molto bello, il guanto di seta è da anni considerato un accessorio di bellezza. I vantaggi di questo guanto si basano principalmente sulla qualità della seta utilizzata. Il guanto esfoliante in seta si adatta a tutti i tipi di pelle e rispetto ad altri guanti può essere utilizzato sia sul corpo che sul viso. Ecco alcuni dei suoi vantaggi:

Combatte gli inestetismi

Combatte acne e punti neri

Riduce la cellulite

Aiuta a prevenire la secchezza della pelle

Permette di avere una pelle luminosa

Elimina le macchie dell'abbronzatura

Favorisce la circolazione sanguigna

Prepara la pelle alla ceretta

Migliora l'elasticità della pelle

Riduce l'iperpigmentazione





Come usarlo?

Bagna la pelle con acqua tiepida per 5-10 minuti per rilassarla e prepararla all'esfoliazione.

Passa il guanto sotto all'acqua e strizzalo. Aspetta che la tua pelle sia umida, non bagnata.

Strofina la pelle con movimenti circolari. Risciacqua la pelle e il guanto per rimuovere la pelle morta. Infine, idrata la tua pelle con un olio che la nutrirà in profondità!





