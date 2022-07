Alassio, passaggio di consegne al Rotary Club Albenga: Anna Paola Della Valle nuova presidente

Giovedì 14 luglio si è svolto presso il Baba Beach di Alassio il tradizionale passaggio delle consegne del Rotary Club Albenga, tra il Presidente entrante Anna Paola Della Valle e il Presidente uscente Maria Federica Crotti.

Anna Paola Della Valle, dottorato in economia presso la Columbia University, una carriera in consulenza economica e docenza universitaria in USA e Cina ed ora in Italia presso l’Università LIUC a Castellanza, è stata tra i soci fondatori del club, che compie dieci anni proprio quest’anno.

“Siamo un Club giovane con molta voglia di fare. In questi dieci anni abbiamo realizzato molti progetti di rilievo in campo sanitario, sociale, educativo e di valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale. Siamo anche molto fieri del nostro giovanissimo Club Interact (composto da giovani dai 12 ai 19 anni) che nel 2022 ha realizzato un convegno sul bullismo di grande impatto presso le scuole ingaune. Il nostro è un Club ricco di idee, il cui scopo è di utilizzare le svariate competenze dei soci per realizzare progetti (che noi chiamiamo services rotariane) al servizio della comunità, del nostro bellissimo territorio e anche di impatto internazionale con il sostegno della Rotary Foundation.”

Insieme al nuovo presidente per l’anno rotariano 2022-23 è stato eletto anche il nuovo consiglio direttivo. Ne fanno parte nel ruolo di Past President Maria Federica Crotti, Vice Presidente Massimo Caratozzolo, Presidente eletto Jacqueline Visconti, Segretario Roberto Chiarvetto, Tesoriere Silvio Auxilia, Prefetto Luigi Scola, Consiglieri Roberta Morandi, Alessandra Brandone, Luigi Padula e Massimiliano Nari.

Nella serata sono state consegnate le Paul Harris Fellow (riconoscimenti a soci e non che si sono distinti per impegno e attività di servizio) ai soci Claudio Dodero, Luigi Scola, Anna Maria Rebuttato e Massimo Caratozzolo.