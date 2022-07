Caldo, come combatterlo a tavola: frutta, verdura e attenzione all'aperitivo

Con l'ondata di afa dietro l'angolo, meglio prepararsi a combattere il caldo anche a tavola.



In estate è importante seguire una sana alimentazione non solo per mantenersi in linea, ma anche per contrastare il forte aumento delle temperature.



Con il caldo ci sono due indicazioni principali da seguire: recuperare i liquidi e i sali che si perdono con la sudorazione e scegliere pasti semplici che non richiedono digestioni troppo lunghe e laboriose.



Anche se non si sente la sete è importante bere durante tutto l’arco della giornata almeno due litri di acqua, fresca, ma non ghiacciata. Quando la temperatura supera i 30 gradi si consiglia di aumentare di un litro l’apporto quotidiano di acqua, specialmente nelle giornate al mare o se si fa trekking.



Cattive notizie per gli amanti dell'aperitivo: gli alcolici causano disidratazione, stimolano la sudorazione e limitano l’assorbimento delle vitamine che, in questa stagione, sono elementi preziosissimi per il nostro corpo.



Limitare anche il consumo di the, caffè e cola: sono eccitanti e aumentano la vasocostrizione e la diuresi provocando la disidratazione.



Sì invece alla verdura, tanta e meglio se cruda (anche perché, chi ha il coraggio di accendere il forno o spadellare in questi giorni?): fresca, ricca di acqua, saziante senza appesantire, è un concentrato di vitamine, minerali e antiossidanti. Via libera allora alla fantasia per creare insalate colorate con carote, pomodori, cetrioli, lattuga, peperoni, zucchine, sedano, finocchi...



Sì anche alla frutta, mangiata come tale, macedonia o centrifugata e perfetta come spuntino fuori pasto.



Il frutto per eccellenza di questa stagione è l’anguria: è costituita per il 90% da acqua ed è ricca di carotenoidi, sali minerali come magnesio e potassio e vitamine che aiutano a combattere la spossatezza causata dal caldo.



In generale, consigliati i classici "pasti piccoli e frequenti", preferendo per pranzo e cena piatti unici che non richiedono eccessiva lavorazione: insalate di cereali con verdure e pesce, condiglione di verdure con latticini freschi e pane tostato, piadine con hummus di legumi e rucola...



Evitare i condimenti grassi come burro, panna e margarine, che stazionano a lungo nello stomaco rallentando il processo digestivo. È consigliato invece l’utilizzo di olio extravergine di oliva, meglio se a crudo, poiché mantiene tutte le sue proprietà nutrizionali.