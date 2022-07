Lutto ad Albenga per la scomparsa di Valter Chiesa, il partigiano Mazurka

Un grave lutto ha colpito Albenga e il comprensorio. È scomparso all’età di 96 anni Valter Chiesa, combattente partigiano con il nome di battaglia Mazurka con cui ancora oggi è ricordato nella Città delle Torri.

Il sindaco Riccardo Tomatis e l’amministrazione comunale esprimono il loro cordoglio: “Con lui se ne va uno degli ultimi testimoni e protagonisti di un’epoca drammatica ed eroica della storia d’Italia e di Albenga. Dà sollievo nel momento del dolore il pensiero che il partigiano Mazurka abbia potuto vivere l’emozione della notizia della consegna della medaglia d’oro al merito civile alla sua città, giusto riconoscimento al sacrificio dei tanti che come lui si impegnarono, spesso a costo della vita, per quei valori di libertà che ancora oggi sono e devono restare solide basi della nostra società”.

"Valter Chiesa (Mazurka) nasce a Leca d' Albenga il 21 novembre 1925 - ricorda Pino Fragalà dell'Anpi - Dopo l'8 settembre 1943 è uno dei primi ad assaltare le casermette di Albenga raccogliendo armi. Denunciato, si allontana da Albenga con altri compagni e si trasferisce in Piemonte nella banda partigiana di Martinengo da poco costituita, creando una squadra d'assalto. Partecipa alla battaglia nell'albergo 'Miramonti' di Garessio. Viene coinvolto nello sbandamento di Val Casotto e nel mese di marzo del '44 ritorna in Liguria. Il giorno 9 dello stesso mese, mentre attacca manifestini di propaganda, viene catturato da due tedeschi nella piazza della chiesa di Bastia e portato davanti all'abitazione di Anfossi, presso la quale i nazisti erano alloggiati. Mazurka colpisce con un pugno sotto il mento uno dei tedeschi e fugge; il tedesco spara e lo colpisce ad un gluteo, ma il nostro riesce a salvarsi. Il 3 Marzo del 1945 i fascisti rastrellano Nasino, Mazurka si trova proprio nel paese col Distaccamento 'De Marchi'. La sparatoria che segue è particolarmente intensa: un compagno di Mazurka viene ferito, altri due muoiono, lui si salva. Il 25 aprile Valter scende ad Albenga e fa parte della polizia partigiana. Dopo la guerra farà per tutta la vita il pescatore".