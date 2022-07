Quiliano, disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo trovato senza vita a Cadibona

Sara l'esame autoptico, una prassi consolidata in casi del genere, a chiarire le cause del decesso dell'uomo ritrovato senza vita quest'oggi a Cadibona, frazione di Quiliano.

Intorno alle 12.15 odierne in via Nazionale Piemonte, in seguito alla segnalazione di alcuni passanti che hanno notato il corpo esanime all'interno di un fossato a bordo strada, è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca di Altare, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri per i rilievi del caso. Sul posto è giunta inoltre la Pm Chiara Venturi.

Secondo le prime informazioni, il decesso dell'uomo (classe '67) sembrerebbe essere avvenuto in seguito ad un malore: il medico legale infatti non avrebbe rilevato segni di violenza sul cadavere. Solo l'autopsia, però, fugherà qualsiasi dubbio.