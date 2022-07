Savona, camionista accoltellato nella notte all'autoporto: indagini della polizia

E' stato accoltellato da un'arma da taglio ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

L'accoltellamento è avvenuto questa notte, intorno alle 3.30 all'autoporto di Savona e ad esserne rimasto coinvolto è stato un camionista ucraino di circa 30 anni.

Immediato l'intervento sul posto dell'automedica del 118 che era stato chiamato da un collega dell'uomo e della Croce Rossa di Vado che ha soccorso il ferito e l'ha trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Sono in corso le indagini della polizia che questa notte sono prontamente intervenuti sul posto.

Nel maggio del 2020 sempre nella zona a fianco del casello autostradale savonese era stato ucciso un autotrasportatore polacco, Rjszard Kosinski, 45enne a seguito di una lite , da ubriachi, con tre colleghi.

La morte sarebbe sopraggiunta a causa di una grave emorragia causata da una coltellata inferta alla tibia femorale. Coltellata sferrata con ogni probabilità da una lama lunga 28 centimetri.

Lo scontro si era venuto a creare tra due polacchi e i due bielorussi per questioni connesse al posteggio del camion nell'area, sfociata poi in rissa ulteriormente anche per l'alto tasso alcolemico dei 4.