Tecnica del finto parente, i carabinieri arrestano 35enne truffatore di anziani

Nuova operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova volta al contrasto delle truffe. A conclusione di complessa attività d’indagine che ha permesso di evidenziare gravissimi indizi di colpevolezza, i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcerazione, emessa dal Tribunale di Genova, nei confronti di un 35enne cittadino tedesco per il reato di truffa in concorso in danno di anziani.



L’uomo, utilizzando la cosiddetta tecnica del “finto parente”, con la complicità di una giovane ragazza che è stata denunciata, si è reso responsabile di 6 truffe aggravate nei confronti di persone anziane in Genova ed Alassio, tra i mesi di luglio e ottobre 2021.



I militari, nel corso della perquisizione, hanno proceduto al sequestro di 10 telefoni cellulari, la somma in contante di circa 2.000 euro e 150 franchi svizzeri, presumibilmente provento dei reati.



L’arrestato è stato portato in carcere a Marassi.