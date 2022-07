Boom di residenze a Stella, soddisfatto il sindaco: "Abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio"

"In questi giorni stiamo finalmente avendo dei risultati importanti. Abbiamo avuto nell’ultimo mese circa 70 nuove residenze, non scherzo".

A dirlo soddisfatto è il sindaco di Stella Andrea Castellini dopo che negli ultimi decenni invece si stava verificando un depopolamento non solo del comune dell'entroterra ma anche dei territori limitrofi.

"Finalmente siamo andati in controtendenza rispetto agli ultimi anni dove, poco alla volta, stavamo perdendo rispetto ai dati della vallata intera. Un altro grande risultato invece è quello di aver fatto rete con i nostri vicini di casa in più ambiti e credetemi è solo l’inizio" ha proseguito il primo cittadino stellese.

Alle elezioni comunali dello scorso anno aveva proprio tenuto bando il censimento del numero degli abitanti di Stella.

L'ex sindaco Marina Lombardi infatti non aveva potuto ricandidarsi per il terzo mandato in quanto gli abitanti, secondo un censimento di 10 anni prima, erano di poco superiori alle 3mila unità, quando invece erano leggermente inferiori. Al momento risultano essere 2984 i residenti.

"In Francia direbbero: 'abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio'. Ah ricordatevi: si vive bene anche a 10 minuti dal mare" conclude Castellini.