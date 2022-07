Via libera al bonus benzina contro il caro carburante, ecco come funziona

Il governo ha varato il via libera al bonus benzina, ovvero un contributo ai lavoratori di imprese private, fino a un massimo di 200 euro messo a disposizione contro l'aumento del costo del carburante dovuto alla guerra tra Russia e Ucraina.



Si tratta di un bonus diretto ai lavoratori di aziende private, erogato dai datori di lavoro. Nella categoria rientrano anche i professionisti e i lavoratori autonomi con dipendenti e rientrano nel bonus anche le ricariche per i veicoli elettrici.



La norma prevede che il bonus, che potrà essere corrisposto al posto dei premi di risultato - non concorra alla formazione del reddito del dipendente e che sia accumulabile con altri eventuali bonus benzina previsti, per un totale complessivo di 458,23 euro.