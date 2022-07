White Gala Dinner sul pontile di Alassio, straordinario successo: le chiavi della città a Maki, figlia di Nelson Mandela

Successo scoppiettante per la cena che si è svolta ieri sera sul pontile di Alassio, con tanti ospiti tutti rigorosamente aderenti al dress code bianco. White Gala Dinner, infatti, il nome dell'iniziativa che ha visto come ospite d'onore Maki Mandela, figlia dell'attivista sudafricano e premio Nobel Nelson Mandela.

In una breve anteprima del gala, inserito fra gli eventi del Festival della Cultura, Maki Mandela, alla presenza del sindaco Marco Melgrati, ha lasciato la sua firma nelle mani della presidente della Fondazione Mario Berrino per il Muretto, Angela Berrino. La firma sarà presto trasformata in una nuova prestigiosa piastrella nella carrellata delle grandi testimonianze del presente e del passato.

Durante la serata, poi, il primo cittadino ha consegnato le chiavi della città alla figlia del compianto oppositore dell'apartheid per l'impegno profuso verso la sostenibilità e a favore dell'emancipazione femminile. La stessa Mandela, nel suo discorso, ha sottolineato l'importanza dell'autonomia dei popoli. Il sindaco Melgrati ha evidenziato l'impegno profuso da Alassio nella cultura, assicurando sempre spazio agli eventi di rilievo. Nell'occasione, è stata presentata anche la selezione gourmet di delicatezze siciliane provenienti dal territorio limitrofo al Parco dei Nebrodi firmate Casa Bacù.

Maki Mandela ha espresso tutta la sua gioia per l'accoglienza nella Città del Muretto e per la possibilità di dare voce al messaggio di pace che sta portando avanti con la figlia Tukwini, anche attraverso la collezione streetwear intitolata The Struggle Series, i cui disegni originali furono realizzati proprio dal padre Nelson.

Il menù di alta cucina è stato coronato dal dessert "A Peace of Cake" firmato da Frau Knam (nome d'arte di Alessandra Mion) e dal panettone estivo firmato da Marco Avidano.

“A Peace of Cake”, ovvero un biscotto joconde al cocco con stratificazione di mousse al cassis, al mirtillo, alla menta, allo Yuzu, al mandarino e al lampone, glassa bianca ricoperta di meringhette alla vaniglia Tahiti, salsa al cocco e agar agar di cocco e lime. “Frequento Alassio da tempo con la mia famiglia - ha ricordato Frau Knam – e ne apprezzo l’accoglienza e la vivacità culturale. La mia creazione per la serata ‘A Peace of Cake’ riprende i colori emblematici della bandiera della pace, a ognuno dei quali corrisponde un gusto diverso”.

Apprezzatissima anche la pasticceria del chierese Marco Avidano: “Sono particolarmente contento di partecipare a questa edizione del Festival della Cultura di Alassio in occasione di uno degli eventi più attesi della rassegna estiva come il White Gala Dinner - ha commentato - Un esordio ad Alassio anche e soprattutto per questa mia nuova creazione che concilia il simbolo del dolce della festa per eccellenza con la freschezza dell’estate e dei suoi sapori”.