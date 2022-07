Reddito di cittadinanza, a Genova scoperti 60 truffatori. Mai (Lega): "Rivedere la misura, fa acqua da tutte le parti"

“L’ennesima truffa scoperta a Genova conferma che il Reddito di cittadinanza voluto del M5S fa acqua da tutte le parti. I carabinieri hanno scovato 60 persone nell’area metropolitana di Genova che hanno sottratto allo Stato 350 mila euro. Tra loro anche una 40enne di Albaro che in realtà conduceva una vita lussuosa tra locali, abiti e yacht di lusso. Alla faccia di chi non riesce ad arrivare alla fine del mese! Questi truffatori si aggiungono agli oltre 1500, in gran parte stranieri, scovati lo scorso anno dalla Guardia di Finanza a Genova. Il Rdc così concepito invece di aiutare chi ha realmente bisogno viene sfruttato da troppi truffatori. Auspico che la magistratura vada fino in fondo per smascherare anche coloro che agevolano in modo complice e vergognoso la presentazione di queste pratiche. La Lega continua a chiedere che il Reddito di cittadinanza venga rivisto con urgenza a vantaggio di chi davvero ha bisogno”.

Lo dichiara Stefano Mai, capogruppo della Lega in Consiglio regionale.