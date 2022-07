"Savona, la Città guarda lontano": il 21 luglio la conferenza dibattito organizzata da "Sinistra per Savona"

Il Gruppo Consiliare Sinistra per Savona organizza la conferenza dibattito "Savona, la Città guarda lontano. Piano strategico e idee di città: Savona Città in rete". Appuntamento il 21 luglio 2022, alle ore 17.30, nella Sala Rossa del Comune di Savona.

I panel coordinato da

Antonio Schizzi

Paolo Verri (Torino Internazionale e Matera capitale europea cultura 2019)

Ivano Canteri (Marketing Territoriale e attrazione di investimenti)

Paolo Giaccaria (Geografia economica)

Riccardo Genova (Sistemi innovativi di trasporto pubblico)

Ilaria Del Ponte (PUMS, il caso Genova)

Federico Martelloni (Diritto del lavoro e politiche territoriali UniBO)

II panel coordinato da

Maria Gabriella Branca

Marco Russo Sindaco di Savona

Ilaria Becco Assessore alla pianificazione territoriale e rigenerazione urbana

Francesco Rossello Assessore allo sviluppo economico

Franco Astengo Politologo

- La città strategica guarda al futuro, coinvolge attori istituzionali, culturali ed economici nella costruzione di una visione condivisa che legge i tratti identitari della città, definisce la sua proiezione futura in una prospettiva di medio-lungo termine, sceglie la direzione verso cui orientare il cambiamento e i settori su cui puntare, formula obiettivi chiari e condivisi, sviluppa azioni e pregetti da realizzare per la sua ripresa e rilancio.

- L’approccio strategico resta determinante ed ineludibile nell'Agenda, il programma politico amministrativo della città di Savona anche per la definizione degli interventi sul sistema delle infrastrutture per la mobilità sostenibile e i trasporti, il porti e logistica, la competitività del sistema produttivo, le alleanze e le relazioni alla scala territoriale e geografica nello scacchiere del Nord Ovest.

- Le criticità del sistema della mobilità costituiscono per il Savonese un pesante limite alla sua ripresa. Le carenze del sistema autostradale con il frequente collassamento del nodo di Savona nei fine settimana turistici e il continuuo aumento del traffico pesante, il sottoutilizzo delle linee ferroviarie sulle direttrici interne verso Torino e Alessandria-Milano per il trasporto delle merci e dei passeggeri, il mancato completamento delle infrastrutture di ultimo miglio e di accesso ai varchi portuali come l'Aurelia bis, gli eccessivi volumi di traffico della mobilità urbana, il Trasporto Pubblico Locale privo di un sistema di trasporto rapido di massa elettrificato lungo la dorsale costiera del Comprensorio Savonese, l'assenza di parcheggi di scambio intermodale tra auto e mezzi pubblici, il rituardo degli interventi per la mobilità lenta padonale e ciclabile sono molto evidenti.

- La città in rete diventa un asse decisivo nella visione della città strategica proiettata al futuro, definisce obbiettivi concreti nel campo delle infrastrutture per la mobilità e i trasporti, sviluppa e realizza azioni e progetti di qualità finanziabili, partecipati e condivisi dai cittadini.

- L’evoluzione del mondo del lavoro, sempre più tarato sui servizi, caratterizzato dall’esternalizzazione delle attività, da punte di stagionalità, da precarietà e provvisorietà del lavoro stesso, dalla transizione digitale: contraddizioni e specificità del nuovo mondo del lavoro, multisettoriale e trasformato, moltiplicato e indebolito dentro e fuori la grande azienda.