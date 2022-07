Samp, buone indicazioni nel testo con il Parma: a Temù finisce 1-1

Si è chiuso sull'1-1 il secondo test amichevole della Sampdoria sul terreno di gioco del centro sportivo di Temù. Dopo la goleada contro i dilettanti del Castiglione (9-1), i blucerchiati hanno pareggiato contro il Parma al termine di una gara che lascia comunque buone sensazioni.



Sotto di un gol sul finire della prima frazione in quella che può definirsi come l'unica vera disattenzione della difesa (atteggiamento rivedibile sugli sviluppi di una rimessa laterale a favore degli emiliani), la Samp ha riequilibrato la contesa nei primi minuti del secondo tempo grazie alla rete di Leris.



Tra le note liete di giornata c'è sicuramente il giovane Yepes, protagonista di una prestazione di livello che potrebbe allontanare l'idea di un prestito lontano da Genova. Bene Sabiri che su calcio piazzato ha propiziato il gol di Leris (prestazione caparbia la sua). Pollice in su anche per Depaoli, apparso pimpante sull'out destro.



In attesa dei rinforzi provenienti dal mercato, indicazioni importanti dunque per mister Marco Giampaolo. Domani, domenica 17 luglio, il terzo test del pre-stagione contro i dilettanti del Bienno: fischio d'inizio fissato per le ore 17.00.

SAMPDORIA - PARMA 1-1

RETI: 34′ Juric, 52′ Leris.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero (75′ Ravaglia); Depaoli (75′ Somma), Ferrari (75′ Farabegoli), Colley (66′ Murillo), Murru (66′ Augello); Yepes; Candreva (46′ Leris), Rincon (66′ Trimboli), Verre (75′ Askildsen), Sabiri (75′ Stoppa); Caputo (66′ Quagliarella).

A DISPOSIZIONE: Falcone, La Gumina, Bonazzoli, Malagrida, De Luca.

ALLENATORE: Marco Giampaolo.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola (46′ Colombi); Delprato (46′ Coulibaly), Romagnoli (46′ Circati), Valenti (65′ Osorio), Oosterwolde (46′ Zagaritis); Juric (65′ Buayi-Kiala), Estevez (46′ Sohm); Sits (46′ Camara; 75′ Dierckx), Vazquez (dal 65′ Bonny), Mihaila (46′ Benedyczak; 75′ Marconi); Inglese (46′ Tutino).

A DISPOSIZIONE: Corvi.

ALLENATORE: Fabio Pecchia.