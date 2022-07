Perdita d'acqua in regione Miranda ad Albenga, consigliere Ciangherotti: "Amministrazione fa finta di niente e finge di non vedere il problema"

"Da diverse settimane nel rio Avarenna vengono versati centinaia di litri al minuto di acqua per una perdita, in Regione Miranda, che non si capisce da dove provenga e da chi ne dipenda la responsabilità".

A dirlo è il consigliere comunale di minoranza Eraldo Ciangherotti.

"Mentre i sindaci lanciano appelli a tutto spiano per limitare l’uso dell’acqua in un momento di grande emergenza idrica, noi ad Albenga ci permettiamo di avere grossolane perdite di acqua pubblica senza alcuna ricerca del guasto e senza alcun pronto intervento risolutivo" prosegue il consigliere.

"Ci sono molti agricoltori che hanno ridotto l’uso dell’acqua per il contingentamento del momento richiesto dalla Regione Liguria e ad Albenga l’Amministrazione comunale fa finta di niente e di fronte alla perdita così ingente finge di non vedere il problema - conclude Ciangherotti . Invito tutti i cittadini con senso civico a segnalare le perdite delle condutture pubbliche, non possiamo permetterci, in un momento di così grande crisi, di essere complici di una gestione così approssimativa dei beni pubblici".