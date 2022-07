Covid, 361 nuovi casi positivi in provincia di Savona, aumentano i ricoverati

Sono 1.758 i nuovi casi positivi al covid-19 rilevati oggi in Liguria. 237 sono in provincia di Imperia, 361 in quella di Savona, 900 a Genova e 258 a La Spezia.

In regione Liguria sono stati effettuati 7.300 tamponi, dei quali 1.006 molecolari e 6.294 antigenici.

In Asl2 savonese aumento dei ricoverati: oggi sono 74, quattro in più di ieri, di cui 3 in terapia intensiva, uno in più di ieri.

Cresce il dato regionale e le persone ricoverate sono 425 (+11) dei quali 12 in terapia intensiva.

Oggi si registrano due morti in regione, nessuno nella provincia di Savona.

Calano i pazienti in isolamento domiciliare: oggi sono 23.249, ovvero 233 in meno di ieri.