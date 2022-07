Troppo caldo in spiaggia? A Finale ecco improvvisato un picnic all'ombra nelle aiuole del centro

Un'ondata di caldo veramente eccezionale quella che in questi giorni ha investito il nord Italia. E mentre qualcuno dalle grandi città e dalla pianura cerca un po' di sollievo nelle fresche (anche se nemmeno troppo) acque del nostro Mar Ligure, per qualcuno la spiaggia è evidentemente un luogo poco confortevole da questo punto di vista.

Deve averla pensata così un pittoresco gruppetto di turisti che, una volta raggiunta Finale in un'afosa e soffocante domenica estiva come tante, quella di ieri 17 luglio, alla ressa e alla calura della sabbia ha preferito il refrigerio delle fresche fronde degli alberi nelle aiuole del lungomare "Migliorini".

Tavolo, sedie, posate, cibarie e bevande. Ecco così un rilassante e saziante picnic con vista mare e passeggiata, un dehor improvvisato nel quale non poteva mancare poi l'intrattenimento post pranzo mantenendo una immancabile tradizione stavolta da spiaggia: la partita a carte.

Se la scorsa settimana qualcuno aveva preferito allestire una postazione gazebo in riva, con le foto che hanno rapidamente fatto il giro del web, per restare al fresco, stavolta si è capito che le alternative non mancano.