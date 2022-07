Nuova casa di riposo, +Cairo interroga il sindaco Lambertini

Il gruppo di opposizione +Cairo interroga il sindaco Paolo Lambertini sulla casa di riposo: "La Fondazione Luigi Baccino ha manifestato pubblicamente (avviso reso pubblico anche sul sito del comune) l’interesse all'acquisto di un terreno/immobile situato sul territorio comunale da destinare alla realizzazione di una nuova casa di riposo più confacente alle esigenze della comunità locale, avviando così un’indagine esplorativa sul mercato immobiliare" spiegano i consiglieri comunali Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio.

"Dopo lo stop elettorale, e conclusosi l’iter procedurale, la Fondazione ha disposto l’acquisto di Villa Raggio".

"Nel corso del passato mandato amministrativo la Fondazione ha realizzato opere e lavori di ristrutturazione nell'attuale casa di riposo di via Borreani Dagna ammontanti a ben 700 mila euro".

"Quale manufatto sorgerà a corredo dell'attuale struttura di Villa Raggio; quale sarà la destinazione d’uso per l’attuale manufatto, sede della casa di riposo; quali motivazioni hanno indotto la Fondazione 'Luigi Baccino' a percorrere il solo iter della manifestazione di interesse per l'individuazione del sito per la realizzazione della nuova casa di riposo, escludendo così e a priori, sostanziali valutazioni proprie per individuare (con preventive indagini tecniche idonee) siti disponibili e potenzialmente meritevoli in grado di corrispondere alle esigenze perseguite; quali sono le motivazioni oggettive, tecniche e programmatiche che hanno definito l’area di Villa Raggio la futura destinazione per la realizzazione casa di riposo, secondo le valutazioni della Commissione appositamente costituita e di cui si chiede formalmente la consegna dei verbali; quali siano i siti esclusi e quali le motivazioni addotte", queste le domande del gruppo di opposizione +Cairo.

I consiglieri comunali chiedono anche "se sia stata presa in considerazione la possibilità di realizzazione del presidio socio-assistenziale nel plesso del 'Regno dei Testimoni di Geova', ipotesi che questo gruppo interrogante aveva valutato in campagna elettorale, riscontrandone elementi di effettiva fattibilità; se la fondazione sia consapevole di avere ancora margini di discrezionalità, così’ come previsti nel bando esplorativo, laddove si recita che 'La Fondazione si riserva espressamente la facoltà di interrompere in qualunque momento le trattative e/o le interlocuzioni individuali eventualmente avviate con uno o più soggetti interessati, così come si riserva di non procedere all'acquisto di alcun terreno/immobile tra quelli eventualmente proposti ancorché rispondenti alle caratteristiche richieste'".