Pietra, Carrara e lo stop al ponte sul Maremola: "Opera che costituiva una delle 'sfide' elettorali del sindaco, dirottare la somma residua per un sottopasso è un non senso"

"Il Sindaco e la sua Giunta di Pietra Ligure hanno deciso di non far più costruire il ponte sul torrente Maremola. Quest'opera, con la sistemazione delle aree del cantiere navale e il rilancio di Santa Corona costituiva una delle sue 'sfide' elettorali per il futuro della città". Lo afferma Mario Carrara, consigliere di minoranza a Pietra Ligure (gruppo "Centrodestra"). "Dal 2009, cioè da quando erano state definite le procedure fallimentari che avevano riguardato la ditta aggiudicataria dei lavori, avevamo, sollevato il problema in quanto il Comune avrebbe dovuto prendere provvedimenti decisivi in merito - prosegue - Per anni siamo andati avanti a ripetere a tutti i consigli comunali che 'quel' tipo di ponte, per i suoi costi e con ciò che era rimasto del mutuo concesso, non avrebbe potuto essere realizzato".

"Dopodomani, 20 agosto 2022, scadono i vent'anni di durata del mutuo che è stato pagato ma senza che l'opera sia stata fatta. Per di più, insistendo pervicacemente nel voler riconfermare la scelta di 'quel' ponte per questa decina d'anni, si è andati avanti a pagare ratei di un mutuo molto oneroso senza alla fine aver realizzato niente. La scelta di dirottare la somma residua (825 milioni di euro ndr) per fare un sottopasso pedonale è una scelta di non senso, che si va a sommare alla gestione catastrofica della questione sotto il profilo amministrativo (per i risultati ottenuti) e contabile". "I soldi devono essere impiegati per lo studio di una soluzione alternativa al progetto di ponte di De Vincenzi, a 'quel' progetto che si è dimostrato irrealizzabile, come in tutto questo decennio avevamo rimarcato. Pietra Ligure resta 'tagliata in due', ma ora senza più neanche una prospettiva di creare un nuovo collegamento tra le due sponde del torrente, in modo da unirle. Abbiamo presentato una Mozione consiliare, nella quale oltre a fare la storia di questa vicenda formuliamo proposte precise in merito. Le alternative al ponte e, soprattutto, a 'quel' ponte ci sono o ci potrebbero essere: basta studiarle".

Carrara, nella mozione, suggerisce come alternative l'ipotesi di un tunnel sotto il torrente. Tornando ad un'ipotesi di ponte, invece, ipotizza la soluzione "ben più semplice ed elementare di un ponte militare in ferro, del tipo esistente a Finale Ligure o quant'altro consenta di superare il torrente, specie quando l'alveo è in secca". "Questo se si insiste nel voler realizzare il collegamento tra le due sponde del torrente nella stessa posizione dove si è sempre immaginato che dovesse essere, cioè a fianco al ponte vecchio - continua il consigliere - Tuttavia, sempre restando nella soluzione di fare un ponte, se ne potrebbe, spostare la sua ubicazione più 'a monte', dove ai margini della strada via Crispi vi sono spazi contigui al torrente che potrebbero ospitare i pilastri di sostegno, senza invadere la sede stradale".