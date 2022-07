Sanità ligure, nasce Pronto Salute, il nuovo servizio per prenotare online le prestazioni sanitarie

Prenoto Salute (prenotosalute.regione.liguria.it) è la nuova piattaforma online realizzata da Liguria Digitale per prenotare esami e visite mediche. La Piattaforma sarà disponibile a partire dal 29 luglio alle 19 con la possibilità per i cittadini di prenotare la diagnostica e gli esami radiologici, che costituiscono un’ampia parte di prestazioni sanitarie - 506 tipologie diverse di prestazioni che costituiscono circa il 40% delle prenotazioni effettuate al Centro Unificato di Prenotazione (Cup) -. Questo avvio sarà completato grazie ad altre due fasi di rilascio (esami di laboratorio e prime visite specialistiche) nei mesi successivi, raggiungendo così il 100% delle prestazioni attualmente prenotabili dal cittadino tramite Cup.

Prenoto Salute è un nuovo Canale che va ad aggiungersi alle tradizionali modalità di prenotazione attualmente attive: numero verde del Cup, sportelli, farmacie, studi dei medici di Medicina Generale

Tra i vantaggi di Prenoto Salute c’è la possibilità di: prenotare in maniera facile e intuitiva, senza attese, da qualunque luogo e da qualunque device (smartphone, tablet, pc), in qualunque momento della giornata (anche di notte), tutti i giorni (anche nei week end e nei festivi); risparmiare tempo prenotando velocemente in pochi passaggi; trovare la prestazione desiderata su tutto il territorio regionale, nel caso in cui nella propria Asl di appartenenza non fosse disponibile nel periodo desiderato; scaricare il promemoria per l’appuntamento; disdire online in ogni momento l’appuntamento, non solo per le prestazioni radiologiche prenotate tramite Prenoto Salute, ma anche per tutte le prestazioni (non solo radiologiche) prenotate tramite altri canali.

Inoltre il sistema è intelligente ed è in grado di: riconoscere l’utente e di mostrargli tutte le sue prescrizioni non ancora prenotate, permettendogli di prenotare tutte quelle che vuole con un unico accesso senza dover inserire il numero di ricetta ogni volta; capire se è necessario pagare il ticket offrendo, solo in questo caso, la possibilità di farlo subito online e in modo sicuro e rapido con Pago PA; capire quali moduli siano eventualmente obbligatori da compilare per la prestazione prenotata offrendo solo in questo caso subito ed online il modulo da sottoscrivere: tutto garantendo un notevole vantaggio rispetto ad ora in cui ci si doveva recare fisicamente in farmacia o presso gli sportelli CUP oppure recarsi il giorno della prestazione almeno con mezz’ora di anticipo; visualizzare tutte le avvertenze e le modalità di preparazione necessarie per accedere in modo guidato alla prestazione.

“La nuova piattaforma è un nuovo strumento di innovazione dei servizi sanitari fornito da Regione Liguria grazie all’importante lavoro svolto da Liguria Digitale – spiega il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti -. Dopo la risposta altamente positiva dei cittadini verso Prenoto Vaccino, dal 29 luglio i liguri potranno prenotare le prestazioni in maniera facile e intuitiva attraverso smartphone, computer o altri dispositivi elettronici, senza dimenticare comunque che saranno sempre attivi Cup e farmacie per chi preferisce invece continuare a utilizzare il metodo tradizionale”.

“Così come Prenoto Vaccino – prosegue -, anche la ricetta dematerializzata, introdotta da Regione Liguria a marzo del 2020, fu accolta favorevolmente da tutta la popolazione, compresa la più anziana, e ora Prenoto Salute è un ulteriore passo avanti che porterà la sanità ligure a un livello più avanzato, con l’obiettivo di facilitare la vita ai cittadini, ma anche di razionalizzare le attività e garantire standard qualitativi sempre più alti. Si tratta del primo atto reale della Struttura Commissariale per la digitalizzazione del nostro territorio che nei prossimi cinque anni seguirà tutti gli investimenti previsti anche nel Pnrr, in modo tale che la pubblica amministrazione diventi a portata di click per tutti i cittadini”.

«Prenoto Salute – spiega Enrico Castanini, Amministratore Unico di Liguria Digitale e Commissario straordinario per l’innovazione nella pubblica amministrazione ligure – è uno strumento semplice da usare, nato dall’ottima esperienza di Prenoto Vaccino, la piattaforma informatica messa a punto da Liguria Digitale per la gestione della campagna vaccinale anti covid-19”.

“Per la sanità ligure si tratta di un grande passo avanti verso la digitalizzazione e l’innovazione dei servizi sanitari, ma, come mi piace sempre ricordare, un risultato del genere in così poco tempo si ottiene solo lavorando insieme a tutti i soggetti coinvolti. L’impegno è dare ai cittadini liguri servizi più moderni e performanti, senza necessariamente superare i servizi tradizionali, che, specialmente per certe fasce di età, restano fondamentali punti di riferimento. È per questo motivo che accanto alle soluzioni digitali dirette ai cittadini abituati alla tecnologia, stiamo rafforzando i servizi disponibili nelle farmacie: chi ha la necessità di una guida amica qualificata, un professionista che non si limiti a prenotare, ma possa anche dare consigli e suggerimenti può rivolgersi sempre ai canali tradizionali”, concludeCastanini.

Anche l’assistenza è stata diversificata in base alle eventuali esigenze: il servizio di assistenza al cittadino per l’utilizzo di Prenotosalute è disponibile al numero verde 800.938.818; chi ha bisogno di consiglio o di pareri qualificati può rivolgersi, oltre che al proprio medico di base, ai professionisti delle farmacie e agli operatori professionali del CUP che risponderanno al numero verde: 800.098.543

QUI il tutorial per le prenotazioni