Genoa, tutto pronto per la partenza verso l'Austria: 32 i ragazzi agli ordini di mister Blessin

Sono in tutto 32 i grifoni agli ordini di mister Blessin pronti a decollare alla volta dell'Austria nel pomeriggio odierno insieme allo staff che proseguirà la preparazione estiva, dopo i primi test a Pegli, nelle montagne del Tirolo, a Bad Haring.

Poche le novità nell'elenco dei convocati diramato pochi istanti or sono, dove figurano i rientranti dai prestiti Sabelli, Vogliacco, Charpentier, Cassata, Jagiello e Candela, oltre ad alcuni elementi che nella scorsa stagione han ben figurato nel campionato Primavera: il portiere Giuseppe Agostino, i centrocampisti Besaggio, Masini e Lipani, e la punta Seydou Fini.

Nel primissimo pomeriggio la truppa guidata dal tecnico Alexander Blessin ha raggiunto Innsbruck in aereo per poi dirigersi in pullman alla volta della località tirolese dove alloggerà all'hotel Das Sieben. Già nel pomeriggio odierno si dovrebbe invece tenere la prima seduta di allenamento.

Confermata l'uscita di Caso al Frosinone e lo scambio tra Cambiaso e Dragusin con la Juve, non si ferma l'opera di sfoltimento e perfezionamento della rosa, che procedono sempre sotto traccia come ormai ci ha abituato la nuova gestione sportiva targata Spors. Se Ekuban partirà per il ritiro, nonostante qualche voce lo vedesse già pronto a tornare in Turchia, sono in parecchi quelli che restano a casa rispetto all'inizio della preparazione genovese: Chierico, Calò, Tourè, Petrelli, Eyango, Rizzo, Raggio, Maksimovic, Hernani, Buksa, Gjini.

Intanto, dopo la sconfitta per 2-0 rimediata contro gli svizzeri del Lucerna, il Genoa affronterà sempre in amichevole Mallorca (venerdì 22 luglio alle 18.00 a Wattens) e Lazio (mercoledì 27 luglio alle 17 a Kossen) per prepararsi all'esordio di Coppa Italia dell'8 agosto contro il Benevento.

Streghe che saranno anche parte dell'avvio tosto di campionato che vedrà il Grifone messo subito alla prova da due mesi, quelli di agosto e settembre, già molto probanti contro avversarie di tutto rispetto.

Le trasferte di Venezia, Pisa e Palermo, gli incontri casalinghi di nuovo contro le Streghe e poi Parma e Modena non scompongono più di tanto il tecnico tedesco: "Sarà una fra le migliori Serie B degli ultimi anni. Incontrare all’inizio le grandi squadre è stimolante, perché ci farà capire da subito le nostre potenzialità. Sono felice di questo calendario".