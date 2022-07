Samp, Thorsby lascia il ritiro: il norvegese ceduto all'Union Berlin

Sette reti ai dilettanti del Bienno ma soprattutto l'addio di Morten Thorsby, sono queste le principali novità delle ultime ore in casa Sampdoria.

Arrivato a Genova nel 2019, Thorsby aveva manifestato la volontà di andarsene in questa sessione di mercato. Volontà assecondata anche se tra i tifosi serpeggia il malumore per una valutazione complessiva dell'affare ritenuta troppo bassa. Si sfoltisce così ulteriormente la rosa a disposizione di mister Marco Giampaolo dopo le partenze in direzione Lecce di Askildsen (che ha rinnovato fino al 2026 dopodiché si è accasato in prestito) e di Falcone (ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione).