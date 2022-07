Festival di Borgio Verezzi, si continua con le prime: il 20 luglio ritorna Marco Cavallaro con "Come fosse amore"

Continua la settimana di prime nazionali al Festival teatrale di Borgio Verezzi.

Mercoledì 20 luglio alle 21.30 gli spettatori della manifestazione vedranno il gradito ritorno di Marco Cavallaro, quest’anno alle prese con il suo nuovo lavoro “Come fosse amore” dopo il successo dello scorso anno con “Amore sono un po’ incinta”.

In scena insieme all’autore e regista ci saranno Lorenza Giacometti, Francesca Bellucci, Alessia Francescangeli, Margherita Russo e Peppe Piromalli.

“Come fosse amore” si chiede come sia possibile tornare ad amare quando le delusioni d’amore trovano sfogo in un rifiuto totale per il sentimento stesso. Nella vicenda, tre donne totalmente differenti tra di loro fanno ricorso a una terapeuta per riparare il loro cuore infranto, ma nessuna di loro sa che anche la stessa terapeuta ha lo stesso problema. Come fare allora? Come può tornare la voglia di aprirsi al sentimento più importante della vita? Forse bisognerebbe scoprire quali sono i gusti di queste donne e cercare “l’uomo ideale”. Alla terapeuta serve di certo un aiuto, forse quello di un uomo, o di più uomini. E se l’uomo in questione fosse tutti questi uomini messi insieme?

Per informazioni e biglietti gli spettatori possono visitare il sito del Festival www.festivalverezzi.it e rivolgersi alla biglietteria di viale Colombo 47, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30, chiamando lo 019.610167 o inviando una mail a biglietteria@comuneborgioverezzi.it.

Nelle serate di spettacolo è attivo il servizio di bus navetta al costo di un euro a tratta con partenza dal piazzale del Teatro Gassman (quattro corse con orario 19.15 – 19.45 – 20.10 – 20.30), e ritorno dal parcheggio di Piazza Gramsci (prima corsa 10 minuti dopo il termine dello spettacolo; tre corse a seguire a circa 20 minuti una dall’altra).