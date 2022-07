Giada Salvi è Miss Roberta 2022, ma sorridono anche le albenganesi Arianna Caputo e Martina Pesce

Al termine di una serata ancora una volta sold out che ha proposto al pubblico presente dentro e fuori il grande Dehor del Bar Roberta di San Bartolomeo al Mare tanti ospiti e tanta bellezza, Giada Salvi, 21enne bergamasca ha superato la concorrenza di altre 8 agguerrite finaliste conquistando fascia e corona, oltre ai 5 punti in palio da utilizzare durante la prossima Miss Inverno in programma a dicembre.



Miss Eleganza è stata eletta Arianna Caputo, anch'essa 21enne di Albenga (attuale Miss Inverno in carica) mentre la fascia di Miss Summer è andata a Martina Pesce, 18 anni di Albenga. A condurre la serata per la prima volta al fianco del patron Luca Valentini è stata Nicole Vio, due volte vincitrice lei stessa del concorso di San Bartolomeo.



Ospiti del beauty contest il talentuoso chitarrista Matteo Maffezzoli di Diano Marina, l'interprete imperiese Simone Molardi, la cantautrice alassina Valentina Sloboda e l'applauditissima Corinna Parodi, reduce dalla prestigiosa vittoria del Premio della Critica al Milano Sing Gala EDM.



Il Service audio/luci e video è stato curato da Paolo Bianco, bouquet forniti da Dillo con un fiore di Imperia, partner di bellezza Sun Sun, Palazzo Rosa e Stefania Merello. Media partner ufficiale Radio 104.



Miss Roberta è organizzata da Luna Comunicazione|Eventi di Luca Valentini. Si ringraziano tutti i partecipanti, i partner, il gruppo 29 luglio, Patty e lo staff del Bar Roberta di San Bartolomeo, i giornalisti e tutti i media e le testate Online e cartacee che hanno seguito e si sono occupate dell'evento.

Tutti gli scatti del fotografo ufficiale della serata, Ivano Anfosso e di Ilario Navone e Piero Foto saranno disponibili nei prossimi giorni sulla pagina Facebook di Miss Inverno.