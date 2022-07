Loano, al Giardino del Principe la presentazione di "Metamorfosi" e "Otto e Rino" di Sergio Olivotti

Ultimo appuntamento con i “Libri bambini sotto il tiglio”, gli incontri spettacolari con gli autori di libri illustrati promossi all'interno di “LOA-Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano in collaborazione con l'Aps #cosavuoichetilegga? insieme ad Atuttotondo di Monica Maggi e con le associazioni e le realtà locali aderenti al “Patto per la Lettura”.

Lunedì 25 luglio alle 21 nel ridotto del Giardino del Principe Sergio Olivotti presenterà

“Metamorfosi” (Sabir Editore) e “Otto e Rino” (Glifo Edizioni). “Metamorfosi” è un silent book. Un fantasioso museo. Il mondo in continuo divenire. Bizzarro e unico. Nulla si distrugge, tutto si trasforma.

Un viaggio surreale tra bizzarre metamorfosi. Un libro senza bisogno di parole, per scardinare l'idea che realtà e verità siano sempre uniche, sempre le stesse. Selezionato al Silent Book Contest “De Conno” 2019. Il volume è rivolto a lettori da 6 anni in su.

“Otto e Rino” sono due vecchietti molto amici che trascorrono le giornate insieme chiacchierando. Loro non lo sanno, ma hanno qualche problema di udito e le loro conversazioni spesso finiscono in un gran baccano. Il volume è rivolto a lettori da 4 anni in su.

Sergio Olivotti ha insegnato al Politecnico di Milano e ora illustra e scrive libri per l'infanzia. Realizza workshop per adulti e bambini e cerca di inserire una canzone in ogni libro: “Perchè suono. Oh già, suono. Chiedetelo ai miei vicini di casa se non ci credete…”.

I “Libri bambini sotto il tiglio” sono fatti di letture ad alta voce, laboratori e incontri spettacolari con gli autori per bambini e bambine e le loro famiglie. Fanno parte della rassegna “Libri Estate”, che ha la finalità di attivare il piacere della lettura attraverso l’ascolto delle parole, che da scritte si animano tramite l’incontro con chi le ha pensate e tradotte in libro. Accompagnati dalla conduzione puntuale e garbata di Graziella Frasca Gallo, sotto il grande tiglio nel ridotto del Giardino del Principe, nelle fresche sere d’estate i partecipanti riprenderanno il filo del piacere del leggere. Incontri per grandi e bambini per incontrarci e per crescere, perché la lettura ci unisce.

La presentazione è stata organizzata in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Loano e l'Aps #cosavuoichetilegga. L'ingresso è libero, i partecipanti sono tenuti a rispettare le norme anticovid in vigore.