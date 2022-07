Raf ospite a Radio Onda Ligure. Sarà l’occasione per presentare il nuovo singolo “Cherie”

Oggi, 19 luglio, alle 12.10 il protagonista sarà Raf, al secolo Raffaele Riefoli, uno degli artisti più amati dagli anni 80 a oggi con successi come Self Control, Gente di mare, Il battito animale, Stai con me, Sei la più bella del mondo, Cosa resterà degli anni ’80 e molte altre.

Sarà l’occasione per presentare il suo nuovo singolo “Cherie” che arriva a distanza di sette anni dal suo ultimo album di inediti.

L'intervista, realizzata da Maurilio Giordana, sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.