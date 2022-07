Il Covid torna a cambiare i piani di Asl2: dal 20 luglio ridotti gli interventi chirurgici non urgenti

"Nell'ambito del costante monitoraggio sull'andamento epidemiologico dell'emergenza sanitaria correlata all'infezione Covid 19, Asl2 ha constatato un continuo aumento dell'afflusso di pazienti positivi che necessitano di ricovero non procrastinabile; a questi si aggiunge anche un incremento del fabbisogno di posti letto non covid. D'altro canto la pandemia colpisce anche tra gli operatori sanitari riducendone il numero in servizio. Si rende quindi necessario procedere ad una rimodulazione dei servizi rendendo disponibili più posti letti per i ricoveri in acuto". Lo comunica, attraverso una nota stampa, l'Asl2 savonese.