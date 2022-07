Castelvecchio di Rocca Barbena: avviati i lavori per la riqualificazione della frazione di Vecersio, un investimento da 200 mila euro

Sono in fase di esecuzione i lavori di Rigenerazione Urbana che riqualificheranno una frazione di Castelvecchio di Rocca Barbena, un investimento totale di 200 mila euro, dei quali 150 mila a carico di Regione Liguria e 50 mila del comune. Grazie a queste opere la frazione di Vecersio, che versava in stato di degrado, verrà riqualificata e verrà realizzata una nuova piazza.

“Tramite il Programma di Rigenerazione Urbana, in meno di un anno, abbiamo finanziato ben 51 progetti - commenta l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola -, tutti esecutivi o immediatamente cantierabili, interventi ‘veloci’ in grado di cambiare il volto della Liguria in tempi brevi e restituire ai cittadini aree che da tempo necessitano di interventi mirati di riqualificazione”.

”A Castelvecchio di Rocca Barbena, uno dei borghi più belli d’Italia, abbiamo finanziato lavori che cambieranno il volto della frazione di Vercesio – conclude l’assessore Marco Scajola -, realizzando una nuova piazza, un luogo di aggregazione: un progetto non solo di rigenerazione urbana, ma anche sociale”.

“Ringrazio Regione Liguria, in particolare l’assessore Marco Scajola, sempre attento alle esigenze del territorio – spiega il Sindaco Marino Milani - Per un comune piccolo come Castelvecchio di Rocca Barbena il supporto della Regione è fondamentale per realizzare interventi di rigenerazione urbana, altrimenti impraticabili, ma fondamentali per riqualificare piccoli centri e custodire la storia del nostro territorio”.