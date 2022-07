Celle, cinghiali a spasso nel campo sportivo della Ravezza (VIDEO)

Sono stati avvistati ieri sera due cinghiali a Celle Ligure nel campo sportivo della Ravezza in via Lavadore.

La struttura che da ormai qualche anno non ospita più gli allenamenti delle giovanili dell'ex Celle Riviera Calcio e che d'estate è utilizzato come parcheggio pubblico, ha visto gli ungulati, come già avvenuto nelle ultime settimane, andare alla ricerca di cibo nel rettangolo di gioco.

Sta diventando infatti sempre più massiccia la presenza dei cinghiali anche nei centri cittadini e se fino a qualche anno fa il problema si verificava principalmente nel genovese da qualche periodo nel savonese si sommano le segnalazioni e i casi più frequenti si stanno verificando soprattutto a Savona, Spotorno, Bergeggi, Varazze, Albisole, con i cittadini che in più di un'occasione stanno lanciando per l'allarme preoccupati per la sicurezza ma anche per i danni provocati dagli stessi negli orti e giardini.