Finale, 180mila euro in tre anni per pulizia e sfalcio nei corsi d'acqua: "Attenzione alle zone più a monte"

Si è conclusa da pochi giorni la gara per l'appalto triennale per la pulizia e lo sfalcio nei corsi d'acqua del finalese voluta dall'Amministrazione Frascherelli.

"Ormai da qualche anno abbiamo stabilito di portare avanti appalti pluriennali in modo da poter programmare gli interventi nel medio-lungo termine ed essere più efficaci ed efficienti - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Gzuzi - Attraverso un affido triennale, già sperimentato nell'ultimo periodo, riusciremo in una migliore programmazione, con un calendario che, utilizzando le diverse finestre dell'anno, ci permetterà di operare nei tre corsi d'acqua principali (Sciusa, Pora e Aquila) e nei numerosi rii minori dell'intero territorio".

L'importo complessivo è di circa 180 mila euro: "Una cifra importante che contiamo possa portare ad un lavoro di pulizia all'altezza di Finale Ligure" commenta ancora Guzzi.

L'azione, nei piani dell'Amministrazione, non sarà solo nella fascia costiera, o nei centri urbani: "Ricordiamo che gli interventi in descrizione non sono unicamente incentrati al decoro ma anche e soprattutto a prevenzione ed azioni di protezione civile - continua Guzzi - Per questo è intenzione dell'Amministrazione lavorare anche e soprattutto sulle zone a monte, solitamente più sporche ed infestate da folta vegetazione".

"Speriamo che i Comuni più a monte facciano altrettanto per non rischiare di fare un lavoro vanificato da altri. Noi faremo la nostra parte. Di certo su queste tematiche una programmazione provinciale se non addirittura regionale sarebbe più indicata e logica" conclude l'assessore finalese.