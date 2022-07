Jova Beach Party, Tpl Linea ringrazia i lavoratori per il servizio navette: "Servizio impeccabile, tutta l'utenza soddisfatta"

" Carissimi, in occasione del Jova Beach Party abbiamo respirato aria di gioia e spensieratezza, in un momento tutt'altro che sereno nel nostro Paese. Ma il concerto, per noi, ha rappresentato soprattutto un'occasione lavorativa importante: il servizio di navettamento di Tpl Linea è stato impeccabile e tutta la domanda dell'utenza è stata pienamente soddisfatta ".

A tre giorni dal concertone che ha riempito l'Ippodromo dei Fiori di Villanova d'Albenga e stravolto la mobilità di tutto il comprensorio nel primo entroterra ingauno, l'azienda di trasporto locale ha voluto così ringraziare i propri dipendenti, impegnati dal primo pomeriggio a notte inoltrata nel servizio dedicato agli spettatori per raggiungere Albenga e i parcheggi destinati al pubblico.

"La partnership con la nostra azienda si è rivelata funzionale ed efficiente, ed è giusto condividere con Voi le tante attestazioni di stima ricevute" affermano quindi in una lettera aperta la presidente Sacone e il direttore generale Ferrari Barusso.

"Rivolgiamo un particolare ringraziamento al personale viaggiante interessato dal servizio di navetta - sottolineano - ma un plauso va anche rivolto agli autisti impiegati sulla linea, così come agli addetti al movimento e ai meccanici, che hanno saputo coadiuvare e compensare con grande spirito di collaborazione".

"Non badiamo quindi alle invidie che serpeggiano per la riuscita dell'evento, e apriamo un sorriso a chi auspicava il fallimento del concerto. Ci auguriamo piuttosto che inizi una nuova stagione di eventi e di concerti, che il nostro territorio possa calamitare personalità di spicco, in grado di convogliare gente e di far rinascere l'entusiasmo nello spirito delle persone" continuano i vertici aziendali.

"In queste iniziative Tpl farà sempre la sua parte, perché è un'Azienda che ha saputo dimostrare professionalità e grande capacità, e di questo tutti noi dovremmo andare fieri" si conclude la lettera.