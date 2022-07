La mappa delle "temperature infernali" in provincia di Savona: il grande caldo non molla la presa

Termometri roventi ancora almeno per le prossime quarantott'ore. Non arrivano quindi buone notizie da Arpal Liguria, che nella mattinata odierna ha confermato l'avviso per disagio fisiologico da caldo nelle giornate di oggi, mercoledì 20, e domani, giovedì 21 luglio.

Interessati da temperature ben al di sopra della media stagionale, sia nei valori minimi che in quelli massimi, saranno sia i versanti marini che quelli padani.

L’alta pressione subtropicale continua a portare la colonnina di mercurio largamente sopra i 30 gradi, temperatura al di sotto della quale non si è scesi nella notte per esempio ad Alassio toccando 29.7°C poco dopo la mezzanotte per risalire fino a 33.7 alle ore 8 di stamani.

Una notte calda in tutto il savonese, in particolare nei centri urbani ma anche nelle valli interne. Temperature vicine ai 28-29°C sono state infatti rilevate in tutto il primo entroterra, dall'alassino al varazzino, in quelli che sono i settori A e B. Diversa invece la situazione in Val Bormida: temperature più fresche, con Osiglia in particolare dove non si è andati al di sopra dei 20.4°C.

Nella mattinata invece la "maglia nera" per la temperatura più alta va alla stazione meteo di località Castellari, a Pietra Ligure, dove alle 11 si è registrato il valore più alto fin qui dell'intera Liguria con 37.5°C. Anche a Ellera, frazione di Albisola, quote record con 36.6°C. Leggermente più basse le temperature sulla costa, grazie all'azione mitigatrice del mare, coi 34.8°C raggiunti all'Istituto Nautico di Savona, e in Val Bormida dove si è arrivati al massimo ai 31.4°C di Cairo Montenotte.

Se per quanto riguarda i gradi la giornata di domani vedrà un lieve abbassamento, le notizie in arrivo dai previsori dell'agenzia regionale non possono lasciare tuttavia spazio a soddisfazione. E' infatti atteso un lieve calo termico accompagnato, però, da un aumento del tasso di umidità indotto da un debole flusso meridionale; il disagio resterà elevato.

Un ulteriore lieve calo termico potrebbe registrarsi venerdì, pur sempre con valori di umidità medio-alti, ma il condizionale è d'obbligo e la situazione verrà, comunque, rivalutata nei prossimi giorni.