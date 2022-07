Stella, ulteriori criticità idriche in diverse zone. Sindaco Castellini: "Stiamo intervenendo con l'impiego di autobotti"

"Al momento sono note criticità in svariate zone del territorio stellese sulle quali stanno intervenendo anche con l’impiego di autobotti per garantire il corretto rifornimento delle vasche".

Questa la comunicazione del sindaco di Stella Andrea Castellini in merito a nuove criticità idriche presenti sul territorio dopo che la scorsa settimana per diverse ore le località Teglia, Verne, Peglini e via Alpicella erano rimaste senza acqua a causa di un guasto.

"La situazione idrica territoriale è in perenne monitoraggio da parte della ditta concessionaria di IRETI SPA che aggiorna costantemente l’amministrazione comunale - ha proseguito Castellini - Si ricorda l’ordinanza comunale che vieta l’utilizzo ai soli fini domestici".

"Questo è l’anno più caldo degli ultimi vent’anni, serve che tutti facciano la propria parte, noi siamo qui per riuscire a risolvere i problemi nei più brevi tempi possibili - conclude il primo cittadino Andrea Castellini - Se aveste problemi continuativi sul servizio vi preghiamo di chiamare il numero verde di IRETI 800010080".