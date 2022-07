Andora, inaugurata “Cultura Coreana in movimento 2022”, a Palazzo Tagliaferro la mostra “Wall of Light-Memory Reflection” (FOTO e VIDEO)

Vitalità, dinamismo, armonie, iridescenze, chiaroscuri. Giochi luminosi che divertono, affascinano, intrigano, abbagliano, svelano, si rincorrono, danno ritmo e movimento alla materia. È la luce, nei suoi effetti multiformi e nelle sue sfumature caleidoscopiche, interpretata secondo il dinamismo moderno, la grande protagonista dei numerosi eventi previsti quest’anno per il tradizionale appuntamento andorese “Cultura Coreana in Movimento ed. 2022”.

Ieri sera, martedì 19 luglio, si è tenuta l’inaugurazione dell’iniziativa promossa dal comune di Andora e dal Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano presso Palazzo Tagliaferro, alla presenza del Console Generale della Repubblica di Corea a Milano, sig. Kang Hyung-Shik, del vicesindaco Patrizia Lanfredi, degli assessori alla Cultura e allo Sport Maria Teresa Nasi e Ilario Simonetta e altre autorità locali. A seguire, una squisita degustazione di specialità coreane.

Ad aprire questa variopinta e sfaccettata full immersion coreana è stata la mostra dal titolo “Wall of Light - Memory Reflection”, con installazioni realizzate con il vetro e performance che guardano alla memoria millenaria del Paese dell’Estremo Oriente, rivisitata in chiave contemporanea.

Da oltre 6 anni l’assessorato alla Cultura del comune di Andora aderisce, attraverso l’attività del polo culturale di Palazzo Tagliaferro, alla manifestazione “Cultura Coreana in Movimento” secondo una solida e proficua condivisione d’intenti con il Consolato Generale della Repubblica di Corea di Milano, all’insegna di una stima reciproca sempre più forte. Dimostrazione tangibile di ciò sono state le frequenti visite ad Andora delle autorità e delle cariche consolari asiatiche che nel tempo si sono succedute. Anche quest’anno c’è stato un momento istituzionale fra il vicesindaco del comune di Andora ed il Console Generale della Repubblica di Corea a Milano. L’incontro si svolgerà a porte chiuse nelle sale del Contemporary Culture Center prima dell’apertura al pubblico della mostra.

“Dal 2017 abbiamo il piacere e l’onore di ospitare l’arte della Corea ad Andora – spiega il vicesindaco Lanfredi. Una cooperazione che ci permette di far conoscere l’arte coreana attraverso alcuni artisti che vivono in Europa e che vengono ad esporre a Palazzo Tagliaferro. Il Console e tutto il suo staff sono sempre molto disponibili nella collaborazione con noi e con il Palazzo Tagliaferro. Inoltre, come nelle precedenti edizioni, abbiamo l’opportunità di apprezzare la loro ottima cucina”.

“Sono molto lieto di organizzare ‘Cultura Coreana in movimento’ con il comune di Andora – afferma il Console Kang Hyung-Shik in un eccellente italiano -. Attraverso questo evento spero di alimentare l’amicizia tra la Corea e Andora ed espandere ulteriormente la nostra cooperazione. Farò del mio meglio per promuovere Andora nel nostro Paese, affinché i nostri connazionali vengano a visitare in futuro questa bella città”.

Il percorso espositivo “Wall of Light - Memory Reflection” presenta installazioni, video performance e fotografie di quattro artisti coreani che vivono e lavorano in Europa e che mettono in opera, attraverso la loro ricerca estetica, linguistica e tecnica, uno spaccato dell’arte contemporanea di una delle nazioni più dinamiche del mondo asiatico, come spiegato da Christine Enrile, presidente di C|E contemporary e curatrice della mostra “Wall of Light - Memory Reflection”, che sarà visitabile presso il Contemporary Culture Center di Palazzo Tagliaferro fino al 2 ottobre 2022.

Le splendide opere in esposizione sono state realizzate da Bongchull Shin, Yang Sil Lee, Gihoon Kim e Dlelim Kim

Bongchull Shin, nato in Suwon nella Corea del Sud nel 1981, vive e lavora in Germania a Monaco di Baviera. Ha studiato alla Kookmin University di Seul e alla Korean National University of Arts di Seul si è perfezionato nelle classi del Prof. Norbert Prangenberg all’Akademie der bildenden Künste a Monaco completando gli studi nel 2017. Il vetro e la luce sono gli elementi con cui l’artista si confronta. Bongchull propone con la sua poetica un’esperienza artistica e fisica. Le sue opere propongono suggestioni e sensazioni che, come avviene in natura, offrono al pubblico luci, ombre, colori davvero emozionanti. Una selezione di opere facenti parte delle serie Cubes and Stripes, Broken Glass, e un’opera site specific realizzata in Palazzo Tagliaferro per Cultura Coreana in Movimento ed. 2022 offre ai visitatori un caleidoscopio di colori e emozioni generate dalla luce e dal sapiente utilizzo del vetro.

Yang Sil Lee è nata a Seoul in Corea del Sud. Si è laureata nel 1966 in Scultura alla Seoul National University. Nel 1974 ha conseguito il Master of Fine Art in Disegno e Arte dell’ambiente (Seoul). In questo periodo oltre ad insegnare discipline artistiche, ha organizzato mostre personali e partecipa a diverse mostre collettive in Corea. Trasferitasi in Italia ha studiato a Roma, e sotto la guida di Pericle Fazzini, nel 1977 si è diplomata in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Roma. Una ulteriore specializzazione le è venuta dalla Scuola d’Arte della Medaglia di Roma (Zecca dello Stato) dove nel 1979 si è diplomata. Socio della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Associazione F.A.N.G.O. (Museo del fango – Messina) Seoul Sculptors Society.

Gihoon Kim è nato nel 1990 in Korea, si è diplomato all’Università di Design di Mokwon, Corea del Sud e ha completato la sua formazione all’Haute École des Arts du Rhin, Strasburgo, Francia. È un giovane artista che opera anche con il video e la performance. Kim Gihoon sceglie il mezzo fotografico per rappresentare la derealizzazione del soggetto, la perdita di identità di un’umanità condizionata da una società globale e dall’informazione di massa. La sua capacità introspettiva e la sua sensibilità si riflettono nella ripresa fotografica di soggetti, di interni abitativi, di quartieri delle periferie metropolitane in cui abitano minoranze sociali e categorie deboli. Ricorrente è la sua tematica dei “Portrait of no identity”, in cui si evidenzia formalmente la sua capacità di astrazione e di sintesi e umanamente la sua empatia socio-antropologica.

Dlelim Kim è nata nel 1990 a PoCheon in Corea del Sud, ha concluso i suoi studi in Francia. L’artista mette in scena attraverso le sue opere e le sue performance la sua visione del mondo in quanto artista contemporanea. Il corpus delle sue opere molto attuale e con un forte risvolto sociologico focalizza l’attenzione sul tema del lavoro e del tempo del lavoro con una estetica molto presente. Utilizza vari media dal tessuto alla proiezione.

A completamento dell’iniziativa è prevista una rassegna cinematografica con due appuntamenti in programma:

Il 19 luglio ore 21.30 è stato proiettato “In Another Country” (2012), film drammatico, con la regia di Hong Sang-soo, interpretato da So-Ri Moon, Moon Sung-keun, Yuh Jung Youn, Jun-sang Yu, Jung Yu-mi, Kwon Hye Hyo, Isabelle Huppert.

Questa sera, 20 Luglio, ore 21.30 verrà proiettato “Peninsula” (2020), film horror, thriller e azione, con la regia di Yeon Sang-ho, interpretato da Dong-Won Gang e Lee Jung-hyun.