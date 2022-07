Toti sul Governo: "Draghi deve andare avanti, i partiti sono davanti a responsabilità che non si assumono" (Video)

A margine del summit tra la Regione e la Provincia sulla crisi idrica dell’imperiese e vista la situazione del Governo Draghi, è stato chiesto al Presidente Giovanni Toti un suo pensiero in merito.

“Mi spiace sia da Governatore, che da cittadino e da amministratore di una maggioranza di centrodestra. Io credo che il Governo Draghi, con tutte le difficoltà di essere allargato non ha avuto vita facile, ma è stato il più efficiente degli ultimi anni. Mi sembra una giornata surreale, dopo i governi che abbiamo avuto pur di non andare a votare per la situazione complessa del paese. Oggi, invece, con la guerra, la crisi energetica e idrica, Pnrr e riforme da completare, i partiti si sono trovati di fronte a responsabilità che non si assumono. Mi sembra qualcosa che non va nell’interesse dei cittadini e neppure dei partiti politici. Chi non voterà la fiducia farà pagare agli italiani il gigantesco errore del Presidente Conte, ma non è che si mitigherà l’errore. Lo aggraverà e pagheranno cittadini e imprese. Io sono d’accordo affinchè Draghi vada avanti senza se e senza ma, anche se io vedrei scomparire volentieri i Cinque Stelle, da ogni assemblea elettiva di questo paese, visti i guai che hanno combinato in questi anni. Quindi, se devo scegliere se mandare a casa i Cinque Stelle avere un Governo che mandi avanti il paese preferisco quest’ultima ipotesi”.