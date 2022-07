Asl 2: al via a Savona e a Pietra Ligure l’ambulatorio integrato per le cronicità

“La vera sfida della Sanità, in linea anche con gli obiettivi del Pnrr, è quella di trovare risposte più adeguate ai bisogni di salute dei cittadini attraverso nuove sinergie tra Ospedale e territorio – afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - per garantire una vera integrazione, secondo il modello di hub e spoke. Questo progetto, come altri già avviati o in fase di potenziamento, penso all’Ospedale di Comunità e alle Case di comunità, nascono da questa esigenza. Voglio ringraziare tutti i soggetti del territorio, i Medici di Medicina generale in primis, che lavorano al fianco dei nostri operatori sanitari per realizzare questi progetti con l’obiettivo principale di migliorare ulteriormente l’assistenza e le cure per i nostri cittadini”.