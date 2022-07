Trasporto pubblico, la proposta di un lettore: "Perché no al biglietto integrato autobus-treno?"

Riceviamo e pubblichiamo questa proposta da parte di un lettore.

"Egregio Direttore, non potrebbe essere una buona idea se a livello provinciale si potesse creare un biglietto integrato TPL Linea (autobus) - Trenitalia in modo che si possa andare ad esempio da Celle Ligure a Laigueglia con una combinazione di autobus e treni a seconda di quanto traffico c'è con un unico biglietto?

Vorrei suggerire questa cosa ai nostri Amministratori locali a Tpl e anche a chi di dovere in Trenitalia. Poi non so se sia una cosa facilmente fattibile o meno il replicare quanto c'è a Genova città con il biglietto urbano più treno, su scala provinciale per la provincia di Savona. Sarebbe molto bello perché se uno rimane inchiodato sull'Aurelia col bus, scende e può prendere il treno oppure viceversa".