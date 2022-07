Andora, torna la rassegna "Sotto l’Archetto": il 28 luglio ospite il giornalista Gianclaudio Torlizzi

Da molte estati la rassegna “Sotto l’Archetto” è sinonimo di approfondimento sui tempi dell’attualità, attraverso i libri e i contributi di giornalisti, scrittori e politici. Anche l’edizione 2022 non tradisce le aspettative.

Giovedì 28 luglio, il debutto, con Gianclaudio Torlizzi, giornalista autore di "Materia rara. Come la pandemia e il green deal hanno stravolto il mercato delle materie prime" interessante approfondimento sui mutamenti legati all’emergenza sanitaria mondiale di cui oggi tutti viviamo le conseguenze sia a livello sociale che economico.

Dagli acciai al rame, passando per i beni energetici, il comparto delle commodities risponde alle crescenti tensioni sull'economia mondiale derivanti dalla pandemia e dall'eccesso di zelo con cui si perseguono le politiche climatiche. Ad alimentare il rialzo dei prezzi delle materie prime giunge anche la crescente competizione geostrategica tra Usa e Cina, le cui vittime eccellenti sono proprio quelle lunghe catene di fornitura su cui poggia il processo di globalizzazione degli ultimi venti anni. Il risultato sarà un cambio di paradigma dello scenario economico contraddistinto da un generale aumento delle pressioni inflazionistiche con effetti che, se non gestiti, potrebbero tradursi in una pesante perdita del potere di acquisto per le famiglie e un forte calo delle marginalità per le imprese. Prefazione di Lorenzo Castellani. Postfazione di Giampiero Massolo.

Giovedì 4 agosto sarà la volta di Marco Gombacci, reporter e autore di "Kurdistan" (edito da Salerno Editrice).

Nel libro il dott. Marco Gombacci, afferma che i curdi sono stati continuamente traditi dall’Occidente. “Dalle guerre russo-turche di fine Ottocento, passando per il Trattato di Sèvres del 1920 fino ad arrivare al voltafaccia di Trump nel 2019, i curdi sono stati continuamente traditi da un Occidente che prima se ne serve e poi li abbandona. Le donne e gli uomini che hanno difeso Kobane, che hanno strappato Raqqa allo Stato islamico costituendo una democrazia fondata sulla libertà religiosa, sulla parità tra uomini e donne e sulla convivenza tra le diverse etnie, sono diventati il simbolo dei valori che l’Occidente dovrebbe difendere. Nelle strade delle città del Rojava è possibile vedere negozi di Bibbie e crocifissi e assistere alle preghiere dei cristiani nello stesso momento in cui i muezzin chiamano i fedeli mussulmani a raccolta, le ragazze sono libere di portare o non portare il velo e frequentare la scuola senza alcun divieto o restrizione: tutto questo al centro di un’area geografica in costante tumulto. Le donne curde che ammainano la bandiera nera dell’Isis, per issare quella delle milizie curde è stata una delle fotografie di più forte impatto degli ultimi anni. Ma cosa è successo alle stesse donne pochi mesi dopo? Hanno dovuto subire l’offensiva turca, membro della Nato e alleata dell’Occidente e c’è anche chi, come l’attivista per i diritti delle donne curde Havrin Khalaf, è stata brutalmente stuprata e uccisa da miliziani jihadisti supportati da Ankara”. Questo libro racconta il sogno del Kurdistan: un’utopia di uguaglianza che nella Siria del Nord era sembrata possibile e che il popolo curdo non smetterà di inseguire.

Giovedì 11 agosto Stefano Franchi giornalista autore di "Alassio, la culla dei Campioni del Mondo '82". Il giornalista fotografo alassino, presenta il suo libro in cui a quarant’anni di distanza dalla vittoria mondiale, raccoglie il racconto dei protagonisti e le foto del ritiro pre-mondiale ad Alassio della Nazionale di Calcio Italiana Campione del Mondo in Spagna nel 1982.