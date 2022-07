Enrico Ruggeri ospite di Radio Onda Ligure 101: appuntamento alle 11.45

Dopo le interviste a Donatella Rettore, Raf, Alan Sorrenti e Matia Bazar, anche oggi su Radio Onda Ligure 101 un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica italiana.

In vista del suo concerto di sabato ad Imperia, questa mattina Maurilio Giordana farà quattro chiacchiere in diretta con Enrico Ruggeri.

Sarà un'occasione per presentare il suo nuovo album "La Rivoluzione" uscito lo scorso marzo, nel quale sono presenti come ospiti Andrea Mirò, Massimo Bigi, Francesco Bianconi e Silvio Capeccia, e per ripercorrere 40 anni di carriera di uno degli autori più amati del panorama nazionale.

L'intervista è in programma alle 11 e 45 e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.