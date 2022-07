Viaggi e mappe storiche protagonisti del weekend a Toirano

Venerdì 22 luglio, alle ore 21.00, nella Sala Consiliare “Pietro Arnaldi” del Comune di Toirano in via Parodi 31, tutti gli amanti dei viaggi e dei racconti di viaggio potranno assistere alla proiezione commentata dal titolo “Un Po’ in Bici… Viaggio fotografico dal Monviso all’Adriatico in compagnia di Beppe Peretti”: protagonista della serata il ben noto cittadino toiranese che negli anni ha viaggiato in lungo e in largo, sia in Italia che all’estero, realizzando per ogni suo viaggio una serie di scatti fotografici altamente rappresentativi del tragitto effettuato e dei Paesi o luoghi visitati.

Attentamente selezionati, tali scatti sono divenuti col tempo oggetto di numerose proiezioni, a Toirano e sul territorio, che per l’abilità narrativa e descrittiva di Peretti hanno acquistato da subito un fascino particolare, se non unico, ottenendo ogni volta – prima naturalmente della sospensione delle proiezioni dettata dal periodo Covid – notevoli riscontri di pubblico.

Domenica 24 luglio, sempre dalle ore 21.00, inizialmente in Sala Consiliare e poi all’interno della Biblioteca Civica “Baccio Emanuele Maineri” (al piano superiore del palazzo), si svolgerà invece una seconda serata culturale – come la prima promossa dal Comune di Toirano e ad ingresso libero – intitolata “I Cumüni da Ligüria. Viaggio nella cartografia storica di Giovanni Pazzano.”

A circa vent’anni dai suoi primi frutti, il progetto di mappatura sistematica del nostro territorio sulla base degli antichi toponimi dialettali tramandati oralmente – progetto avviato e portato avanti dal cartografo e artista, attualmente residente a Tovo San Giacomo, Giovanni Pazzano – ha raggiunto dimensioni considerevoli, che contano ormai 30 mappe storiche di comuni e frazioni di comuni della provincia di Savona.

Dopo la presentazione della mappa storica locale nel luglio del 2019, Toirano torna quindi a promuovere la conoscenza di questo importante lavoro di salvaguardia della memoria storica dei luoghi con (nell’ordine che si seguirà durante la serata): la presentazione della nuova mappa complessiva dei “Cumüni da Ligüria”, recentemente ultimata da Pazzano; la proiezione di alcuni video fotografici realizzati da Roberto Alfredo Oliva, fotografo di Toirano, che hanno accompagnato negli anni il progetto “Mappe storiche” cercando di coglierne le più importanti sfumature socio-culturali (in particolare nella fase di raccolta delle testimonianze orali degli anziani); l’inaugurazione infine della relativa mostra cartografica nei locali della Biblioteca Civica, visitabile fino al 4 settembre prossimo nei consueti orari di apertura all’utenza (lunedì, mercoledì e sabato, dalle 15.30 alle 18.30; martedì e venerdì, dalle 21.00 alle 23.00).

«In occasione di questi due diversi ‘viaggi’ offerti al pubblico – anticipa il consigliere alla cultura Nicola Panizza –, si vedrà come a partire dai dettagli di una fotografia, o dietro un ‘semplice’ toponimo dialettale, si possano sorprendentemente sprigionare narrazioni e aneddoti affascinanti legati alla storia, alla geografia e alle tradizioni dei luoghi. Nel nostro piccolo, ci auguriamo che questi e altri momenti contribuiscano ad alimentare e sostenere quella cultura della curiosità, dell’osservazione, della ricerca e della condivisione che tante volte, e soprattutto nelle giovani generazioni, vediamo oggi sensibilmente mancare».