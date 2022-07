Governo, Mattarella ha accettato le dimissioni di Draghi, ipotesi voto il 18 o il 25 settembre

Ipotesi di voto il 18 o il 25 settembre. Si delinea la data delle prossime elezioni politiche dopo le dimissioni del presidente del consiglio Mario Draghi in seguito allo strappo di ieri in Senato di M5S, Lega e Forza Italia che non hanno votato la fiducia al premier.



Draghi ha comunque ottenuto la fiducia, ma con soli 95 voti tra i 133 votanti e i 192 presenti, numeri troppo bassi per non aprire una crisi che porterà quasi sicuramente al voto. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, che giovedì scorso aveva respinto le dimissioni di Draghi, questa mattina le ha accettate.



Il governo, non essendo stato sfiduciato potrebbe comunque proseguire con l'attività ordinaria fino al voto.